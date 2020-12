L’ultima sera Maradona fu curato con una caramella per non esagerare con gli psicofarmaci

Repubblica regala un nuovo particolare inquietante riguardante l’ultima notte in vita di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro fu curato con delle caramelle. Lo dimostrerebbe il contenuto di una nuova chat tra la psichiatra, Agustina Cosachov, e l’infermiera Gisela Madrid. Crosetti racconta:

“Quest’ultima, qualche giorno prima della morte di Maradona informa la specialista che il campione è agitato e non riesce a dormire: “Perché non gli diamo un placebo, una caramella?” propone. E la psichiatra risponde: “Giusto, ben pensato. Non si può esagerare con gli psicofarmaci, quelli non sono mica Tic Tac“. Con le caramelle. Lo curavano con le caramelle”.