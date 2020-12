Lo Spezia gioca, la Lazio segna e vince: finisce 1-2

I liguri si fanno preferire e colpiscono anche due pali nel primo tempo, ma Immobile e Milinkovic-Savic regalano la vittoria a Simone Inzaghi

La Lazio ritrova il successo in campionato e lo fa a Cesena, dove lo Spezia ha giocato la sua ultima partita interna: dalla prossima infatti i liguri potranno tornare al Picco. La squadra di Italiano, in ogni caso, si conferma una bella realtà per la Serie A, giustamente distante dalla zona retrocessione nonostante la sconfitta di oggi.

Nel primo tempo, dove i biancocelesti sono più sbilanciati alla ricerca del gol, la differenza sul piano del gioco è evidente. Lo Spezia arriva con più continuità e pericolosità dalle parti di Reina, subito reattivo a deviare sul palo la conclusione di Estevez da fuori area dopo pochi minuti. Una palla persa ingenuamente a centrocampo origina il gol di Immobile, freddo a battere Provedel dopo il bel filtrante di Milinkovic–Savic.

Il gol del raddoppio è un’ottima punizione del serbo dal limite, con il portiere che si fa beffare sul proprio palo. Tra i due gol, c’è l’altro legno colpito dai bianconeri con Bastoni.

Il divario si dimezza alla metà del secondo tempo, quando Nzola si ritaglia lo spazio sulla destra e trova il tiro a giro sul secondo palo che vale l’1-2. Nonostante la pressione dello Spezia, alla fine la Lazio riesce a reggere e nel finale segnerebbe anche il terzo gol con Pereira, annullato dal VAR per fuorigioco.