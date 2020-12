Lazio-Napoli, i convocati: Gattuso ripesca Llorente

Per il Napoli è piena emergenza in attacco, a causa degli infortuni di Mertens e Osimhen e la squalifica di Insigne

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio di domani sera all’Olimpico (valida per la 13esima giornata di Serie A). La novità è la presenza in elenco di Fernando Llorente. Il Napoli è in piena emergenza in attacco, a causa degli infortuni di Mertens e Osimhen e la squalifica di Insigne. Il tecnico corre ai ripari convocando anche lo spagnolo.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.

L’arbitro in campo sarà Orsato di Schio. Al Var Mazzoleni.