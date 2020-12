La sorella di Maradona contro Dalma e Giannina: “L’hanno abbandonato”

Ana ha attaccato le figlie di Diego: “Non gli ho mai chiesto soldi e non ho vissuto grazie a lui. Non sono mai venute a vederlo, lo possiamo provare”

La morte di Diego Armando Maradona ha causato diverse spaccature all’interno della sua famiglia. Ana, sorella di Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal 13 in cui ha attaccato Dalma e Giannina, le figlie avute da Claudia Villafañe.

Io non ho mai chiesto denaro, altrimenti a quest’ora avrei un condizionatore in casa, invece dei debiti. I miei figli e quelli delle mie sorelle non hanno mai vissuto grazie a Diego. Lui era generoso, ci regalava qualcosa, ma non lo usavamo per vivere. Quindi quelle persone (Dalma e Giannina, ndr) stiano zitte e si dimentichino di noi.

Noi sì che siamo addolorate, e i soldi non ci interessano perché, come ho già detto, non abbiamo vissuto grazie a lui. Invece loro senza di lui sarebbero state il nulla, se fossero state figlie di un Juan Perez chi avrebbe saputo di loro? Comunque sono Dalma e Giannina ad essere contro di noi, noi non abbiamo nulla contro di loro. Diego era stato abbandonato dalle figlie, quando sono venute a vederlo? Mai, e questo possiamo provarlo.