La moglie di Paolo Rossi: «Negli ultimi giorni mi ha detto “sto morendo”. Lì ho capito che era finita»

La Gazzetta dello Sport interista la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti. E’ stata lei a dare la notizia della morte del marito, sui social. Paolo Rossi è morto a 64 anni per cancro ai polmoni. Racconta che si era accorto di essere alla fine.

«Me lo ha detto in uno degli ultimi giorni: “Federica, io sto morendo”. E lì ho capito e ho pensato: “Se me lo dice lui, è finita”. Nella malattia però era stato positivo e ottimista come sempre. Solare. Aveva affrontato le cure con la voglia di farcela. Il nostro Mondiale: così chiamavamo il calvario delle terapie, e confidavamo di vincere. Purtroppo non è andata bene. Ho passato la sua ultima giornata con lui, nella stanza alle Scotte. Gli ho tenuto la mano, gli ho parlato. Spero che mi abbia capito. Gli ho giurato che continuerò a crescere le nostre figlie con i suoi valori. Quando ancora poteva conversare, mi ha detto: “Portati dentro il mio grande amore”. E io ho sussurrato la stessa cosa a lui. Per me è stata e resta una persona unica, insostituibile. Nessuno come Paolo. Nessuno mai. Sarà cremato e porterò le ceneri a casa, così starà per sempre con me, anzi con noi, in famiglia».