La Juve vince 3-0 in casa del Barcellona e trova un allenatore più discusso di Pirlo: Koeman

La squadra di Pirlo trova la prima serata realmente positiva della stagione e conclude il girone al primo posto. Catalani in crisi profonda

La Juventus è riuscita nell’impresa di trovare un allenatore più discusso di Pirlo. Si tratta di Ronaldo Koeman l’olandese che sta portando il club catalano al disastro dopo la cura dello scorso anno di Sétien che pure non fu male.

La Juventus ha vinto con merito per 3-0 in casa dei catalani e ha concluso il girone di Champions al primo posto per differenza reti. Le reti: due nel primo tempo, rigore (generoso) su Ronaldo e poi bel gol di McKennie su delizioso assist di Cuadrado. terza rete nella ripresa, ancora su rigore, ancora trasformato da Ronaldo.

Ottima la prova di Morata, così come di Arthur. Il Barcellona decisamente male. I catalani navigano al nono posto in classifica, sia pure con dieci partite giocate su dodici.

La Juventus di Pirlo trova così la prima serata entusiasmante della stagione. L’avversario si chiama sempre Barcellona anche se è in crisi.