Jakobsen: «Perché Groenewegen mi ha provocato l’incidente? E’ uno sport, non una guerra»

Il 5 agosto scorso fu protagonista di un incidente terribile a bordo della sua bicicletta, durante il giro di Polonia, sul circuito di Katowice. Venne stretto contro le transenne dal collega e connazionale Dylan Groenewegen. L’impatto fu terribile. Tutti pensarono che fosse morto. Invece Fabio Jakobsen ce l’ha fatta. Con fatica, tanta, ma è sopravvissuto. Con conseguenze terribili.

E’ lui stesso a raccontare la terribile esperienza al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, i momenti subito successivi all’incidente.

«Il mio compagno di squadra Florian ha messo la sua bici contro una recinzione ed è corso verso di me. Ha visto che ero sdraiato sull’asfalto, tra le staccionate. C’era sangue ovunque . Le persone intorno a lui non facevano nulla: erano congelate alla vista. Florian ha visto che stavo soffocando con il mio stesso sangue . Non riuscivo a muovermi, ha visto il panico nei miei occhi. Di riflesso mi ha preso la testa e la ha sollevata leggermente in modo che il sangue mi colasse dalla bocca e dalla gola. Poi mi sono calmato, ha detto. Ma la sua memoria si ferma qui. Dubitava di aver fatto bene nei giorni successivi. Se aveva fatto bene ad alzarmi la testa nel caso di una possibile lesione del midollo spinale. Ma è stata una scelta tra due mali e lui ha fatto la scelta giusta».

Racconta il momento della presa di coscienza, in ospedale, tre giorni dopo.

Accanto a lui, la fidanzata, Delore, che lo descrive così:

«Fabio aveva la faccia quadrata. In realtà, l’ho riconosciuto solo dalle sopracciglia. Per il resto: punti di sutura ovunque . Era rasato, con un grosso livido sulla testa dove il cervello aveva urtato il suo cranio. Aveva un drenaggio per drenare il liquido cerebrospinale. Non poteva aprire la bocca. Più tardi ci è riuscito. Ricordo di averci guardato dentro: non c’era niente . I suoi denti erano andati, metà del suo palato era andato, anche un pezzo di mascella. Ho solo guardato l’interno del suo naso».

Fabio racconta che aveva problemi a respirare, aveva paura di soffocare. Assumeva farmaci che gli davano la sensazione di paralisi a partire dai piedi.

« Ogni volta ho pensato: eccomi qui, è finita, sto morendo. Non era così, ma è così che ci si sente. È successo circa cinquanta volte, forse anche cento. Ero terrorizzato. Stavo combattendo, ho iniziato a respirare in modo più estremo, ho sentito il panico. È stato controproducente, perché mi ha dato ancora più farmaci per mantenermi calmo. Sono stati i giorni più lunghi della mia vita. Non ho mai sofferto così».

Jakobsen fa l’elenco dei danni subiti.

« Una contusione cerebrale. Crepe nel mio cranio. Naso rotto. Palato rotto e lacerato. Dieci denti fuori. Parte della mia mascella superiore e inferiore sono scomparse. Tagli in faccia. Il mio padiglione auricolare è stato tagliato. Pollice rotto. Spalla contusa, polmoni contusi. Il mio nervo delle corde vocali è stato colpito . E le mie natiche gravemente ammaccate. Ho preso il colpo con la faccia e poi con il culo. È stata una fortuna: ho un bel culo grasso. Ho anche sviluppato grandi piaghe da decubito nella prima settimana: non sono stato in grado di sedermi per quattro settimane».

«Ho passato le prime otto settimane in una stanza buia. Niente telefono, niente TV. Dovevo farmi lavare da Delore, quando mi alzavo dal letto per fare colazione, ero così stanco che mi addormentavo subito di nuovo sul divano. Ho mangiato frullati e una specie di latte al cioccolato dell’ospedale, con molte calorie. Ricordo di aver ordinato la pizza alla fine della prima settimana che ero a casa. Mi ci sono voluti dieci minuti per fare un boccone. Abbastanza difficile con mezza serie di denti. L’ordine è: prima riprenditi, poi ridiventa una persona normale, poi vedi se puoi essere di nuovo un ciclista . Ora sono pronto a pedalare per due ore a giorni alterni».

«Ho un labbro leporino nel punto in cui ho colpito il cartellone e il mio naso sembra che abbia fatto boxe con Mike Tyson. Ma il danno è principalmente interno . Il tessuto osseo è scomparso, dentro è tutta una grossa cicatrice. C’erano ottanta punti di sutura solo nel mio palato. Hanno preso un pezzo di osso dal mio pettine pelvico e me lo hanno messo nella mascella. A febbraio farò un altro intervento, poi metteranno un impianto su cui verranno successivamente inseriti i miei denti. Ma ci vorrà del tempo. Non avrò più tutti i denti fino al prossimo autunno ».

Racconta di aver visto il filmato dell’incidente mentre era in terapia intensiva in Polonia. E su Groenewegen:

«Non sono così illuminato da dire che non poteva farci niente. Ma soprattutto penso che sia un peccato. Per me, per lui, per le nostre squadre. Eravamo i due velocisti più veloci dei Paesi Bassi, eravamo tra i migliori velocisti del mondo. È stato tutto l’anno un cambiamento: una volta ha vinto lui, l’altra volta ho vinto io. Andavamo entrambi al Giro. Avevamo iniziato un duello che poteva durare molto a lungo. Un tale duello, ecco di cosa tratta il nostro sport. Siamo intrattenitori e veniamo pagati per questo. Non vedevo l’ora di misurarmi con lui. Ma poi, con tutto il rispetto, qualcosa del genere accade al Giro di Polonia. Trovo difficile capire perché l’ha fatto. Non mi ha visto? Ha corso troppi rischi? Voleva vincere a tutti i costi? Sapeva anche che sarebbe stato un rapido arrivo, quali erano i rischi. Avrebbe dovuto pensare alle conseguenze. Siamo umani, non animali. Questo è lo sport, non la guerra in cui tutto è permesso».

«Groenewegen mi ha mandato un messaggio chiedendomi come stavo. Ho risposto. Non molto tempo fa mi ha chiesto se potevamo incontrarci. Capisco che questa faccenda pesi anche sulla sua anima, ma non sono ancora pronto. Innanzitutto, voglio saperne di più su come sta procedendo la mia guarigione. Più sto meglio, meglio è per lui».