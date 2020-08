Al ciclista Jacobsen, dopo la tremenda caduta, è rimasto solo un dente (e 130 punti al volto)

La Faz racconta le conseguenze della scorrettezza subita in volata: «Una delle sue corde vocali è rimasta paralizzata e non riesce a respirare bene»

La Faz fa il punto sugli ultimi terribili incidenti ciclistici. Quello di Fabio Jakobsen che in volata, a 80 chilometri all’ora, fu ostacolato e costretto alla caduta dal connazionale Dylan Groenewegen; e quella di Evenepoel al Giro di Lombardia.

Jacobsen è uscito dal coma ma il ritorno alla normalità sarà un lungo percorso appena cominciato.

Scrive la Faz che “per la sua squadra, la Deceuninck-Quick Step, l’olandese, gravemente ferito alla testa, dovrà sottoporsi a riabilitazione per molti mesi. Ha avuto 130 punti al volto viso. Gli è rimasto solo un dente, il palato non è ancora guarito e una delle sue corde vocali è rimasta paralizzata. Non riesce ancora a respirare bene”. Questo è il quadro fatto dal team manager Patrick Lefevere.