Insigne decimo giocatore di sempre del Napoli per numero di reti in Serie A

Sono 70 i gol in campionato del capitano azzurro. Nessun giocatore ha inoltre segnato più reti di lui da fuori area nei cinque migliori campionati europei in corso

Il Napoli celebra su Twitter il traguardo di Lorenzo Insigne. Il capitano ha segnato oggi il suo 70esimo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Diventa così il decimo giocatore di sempre del Napoli per numero di reti in campionato. Lorenzo è a meno un gol da Higuain e Altafini. Non solo. Nessun giocatore ha segnato più reti di Lorenzo Insigne da fuori area nei primi cinque campionati europei in corso.

.@Lor_Insigne ha segnato 70 gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando il decimo giocatore di sempre del club per numero di reti nel massimo campionato (a -1 da Higuain e Altafini) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 6, 2020

Nessun giocatore ha segnato più reti da fuori area di @Lor_Insigne nei top-5 campionati europei in corso (tre, al pari di James Ward-Prowse e Jonathan Bamba #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 6, 2020