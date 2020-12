Il Barcellona, al contrario della Juve, lascia di nuovo a casa Messi per la Champions

Gli spagnoli, già qualificati come i bianconeri, rinunciano all’argentino. Cristiano Ronaldo invece non è partito per Benevento per giocare in Europa

Dopo l’esclusione di Lionel Messi per la partita con la Dinamo Kiev, l’argentino non sarà a disposizione di Koeman nemmeno per la gara col Ferencvaros. L’allenatore infatti ha deciso di lasciare a casa lui, Ter Stegen e Coutinho. La settimana scorsa aveva spiegato come non c’era bisogno di fargli giocare una partita del genere dal momento che la posizione in Champions League era molto favorevole. Sia il Barcellona che la Juventus sono infatti già qualificate agli ottavi.

A proposito di Juve, i bianconeri stanno invece adottando un calendario di riposo opposto per Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è partito per Benevento proprio per giocare contro la Dinamo Kiev e aggiornare i propri record in Champions, per quanto senza di lui la squadra faccia molta fatica.

Ad ogni modo è quasi scontato il ritorno di Messi per l’ultima partita del girone, contro la Juventus, che con ogni probabilità deciderà la prima classificata del gruppo.