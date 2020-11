Messi non convocato per la Dinamo Kiev, Koeman: “Lo teniamo a riposo”

L’allenatore in conferenza stampa: “Sia Leo che De Jong hanno bisogno di fermarsi e lo possiamo fare visto che siamo in una posizione comoda”

Il Barcellona non ha convocato Lionel Messi per la trasferta di Champions League contro la Dinamo Kiev. Ronald Koeman, allenatore dei blaugrana, ha parlato così di questa decisione in conferenza stampa.

Non abbiamo convocato né Messi né De Jong perché entrambi hanno bisogno di riposo. Abbiamo 9 punti in Champions, è una posizione comoda e preferiamo tenerli a riposo.