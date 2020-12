Gazzetta: l’Inter vuole recuperare Vidal per il Napoli

Il cileno è considerato un intoccabile con Barella, Lukaku e il trio difensivo. Quattro i ballottaggi: uno anche tra Lautaro e Sanchez

Come giocherà l’Inter domani sera contro il Napoli? Potrebbe esserci il ritorno di Vidal. La Gazzetta dello sport scrive questo:

Il trio di difesa, ovvero Skriniar-De Vrij-Bastoni, domani contro il Napoli giocherà la settima gara consecutiva: quasi impossibile ora metterli in discussione. Davanti Lukaku è un totem, leader tecnico, psicologico e tattico. E a centrocampo Barella per un verso – imprescindibile la sua energia psicofisica – e Vidal per l’altro – uno dei pochi in rosa che sa come si vince uno scudetto- sono intoccabili. Il cileno, tra l’altro, ieri era ad Appiano con Hakimi e Sanchez per accelerare il suo recupero: sono buone le possibilità che venga convocato, per la sfida di domani.

E le altre quattro maglie? Sono i veri margini di crescita nerazzurra. Lautaro è insidiato da Sanchez, Sensi sta ritrovando minuti preziosi, Brozovic dà segnali di continuità, Hakimi deve completare la sua crescita ma dietro di lui Darmian non ha mai fallito la prestazione. Insomma: c’è sostanza, non è solo forma.