Gazzetta: contratto Balotelli-Monza, 400mila euro più bonus. Raiola rinuncia alla commissione

Due i bonus previsti: uno legato alla promozione e l’altro alle presenze. Super Mario dovrà riuscire a disputare almeno la metà delle partite in calendario

Ultima chiamata per Mario Balotelli: il Brescia di Galliani e Berlusconi. Ingaggiato da svincolato, quindi a costo zero, Super Mario firma un contratto fino a giugno a 400 mila euro più due bonus, uno legato alle presenze e l’altro per la promozione.

La Gazzetta spiega che il bonus legato alle presenze scatterà se Balotelli riuscirà a disputare la metà

delle partite ancora in calendario in questa stagione.

Una trattativa andata a buon fine grazie all’atteggiamento “da amico” del calciatore, ha dichiarato ieri Galliani. Che oggi conferma alla rosea:

«La disponibilità di Mario, ma anche quella di Mino Raiola che ha rinunciato a qualsiasi commissione. Con questi presupposti ci siamo messi a trattare sapendo già che saremmo arrivati all’accordo. Tant’è vero che entrambi hanno accettato che fossi io a fare le cifre».