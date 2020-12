Gattuso: «Ci vuole un grande Napoli per portare via punti dallo stadio dell’Az Alkmaar»

«Sono arrabbiato con mio padre perché non mi ha ami portato a vedere Maradona, non c’erano mai i biglietti»

Gattuso: «L’obiettivo è che c’è la consapevolezza di giocare contro una squadra molto forte che un mese fa a Napoli non ha giocato il suo calcio perché aveva tanti giocatori col Covid. La loro partita difensiva ci ha sorpresi. Noi eravamo lenti, abbiamo fatto tanto possesso palla. Domani vedremo un altro Az, ha tanti giovani interessanti che giocano in velocità.

«Quando vinci 4-0 e pareggi 4-4 (si riferisce all’Az), una volta ci sta. Due volte non ci può stare più Le partite in Europa ti danno convinzione. Questo è un altro sport. Si gioca senza tifosi, senza emozioni, bisogna essere bravi a caricare i giocatori. L’Europa ti porta convinzione. In Europa gioca un calcio aperto. Ci vuole un grande Napoli per portare via punti da questo stadio».

«I napoletani hanno avuto una fortuna incredibile di poter vedere dal vivo Maradona. Mio padre mi aveva promesso di portarmi allo stadio per vederlo ma non c’erano mai i biglietti. Sono ancora arrabbiato con mio padre perché non me l’ha fatto vedere. Non ho potuto giocare con lui. Diego ha cambiato la storia del calcio in Italia, lo scudetto di vinceva solo a Milano e Torino. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Maradona è più importante di San Gennaro, è la battuta che ho fatto».

«All’andata i numeri sono stati schiaccianti. Ma siamo stati lenti. Ci hanno sorpresi perché sono venuti a difendersi. È stato troppo facile per loro, hanno fatto pochissima fatica. Sono stati dietro la linea della palla. Quando perdi giocatori per il Covid, hai qualcosa in più. Merito a loro e tanti demeriti da parte nostra».

Ho detto che Insigne è un giocatore eccezionale, tecnica, grande impegno, siccome è capitano, voglio veder sorriderlo di più. Quando non sorride lui, non sorride tutta la squadra. Voglio di più a livello caratteriale, è un bravo ragazzo, lo voglio col sorriso e positivo.