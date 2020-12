Fonseca: “Perché le squadre di Europa League non possono giocare di lunedì?”

In conferenza stampa: “Pellegrini? Manca la sensibilità per capire quanto Pellegrini lavora per la Roma e quanto ama la Roma”.

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Cska Sofia. Ha commentato le critiche a Pellegrini, difendendo il giocatore, come già aveva fatto Fienga nei giorni scorsi .

“Ho fiducia che sarà pronto per giocare a Bologna. Lorenzo ha giocato benissimo contro il Sassuolo, ho parlato con lui e sa cosa penso. Deve rimanere concentrato e continuare a giocare bene come sta facendo. Le altre cose non sono importanti, l’importante è che resti concentrato. Le critiche ci stanno, ma è difficile capirle su un giocatore romano e romanista, che dà sempre tutto per la squadra, che vive la Roma in modo diverso. È un esempio, è uno dei capitani. E’ difficile comprendere perché manca la sensibilità per capire quanto Pellegrini lavora per la Roma e quanto ama la Roma“.

Fonseca ha poi polemizzato sul fatto che le squadre impegnate in Europa League non possano giocare il lunedì.

“Non voglio trovare scuse, ma non riesco a capire perché le squadre di Europa League non possono giocare di lunedì. La scorsa settimana abbiamo giocato giovedì, poi abbiamo avuto il Sassuolo tre giorni dopo alle 15. La Fiorentina invece ha giocato di lunedì e non aveva le coppe. Bisogna avere maggiore sensibilità verso i giocatori, devono essere protetti e bisogna fare più attenzione a questa questione”.

Su Pedro:

“È un esempio, influenza tutti i giovani. Ha sempre tanto entusiasmo anche se ha vinto tantissimi trofeo e sempre molto motivato”.