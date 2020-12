Fonseca: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio. Gli episodi parlano da soli”

A Sky: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi, abbiamo fatto con un uomo in meno, un’ottima partita e abbiamo avuto occasioni per fare gol e una buona organizzazione difensiva”

Nel post partita di Roma-Sassuolo 0-0, ai microfoni di Sky l’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, espulso durante il match dall’arbitro Maresca.

Abbiamo visto una Roma di alto profilo nel secondo tempo.

“Sono molto orgoglioso dei ragazzi, abbiamo fatto con un uomo in meno, un’ottima partita e abbiamo avuto occasioni per fare gol e una buona organizzazione difensiva. Non abbiamo permesso al Sassuolo, grande squadra, di avere opportunità”.

Le è piaciuto l’arbitraggio?

“No. Gli episodi parlano da soli. Non posso comprendere il primo fallo di Pedro, come si può dare un giallo? Poi la situazione di Pellegrini, come può essere giallo? Posso capire che l’arbitro possa non vedere, ma il Var?”.

Ha detto questo all’arbitro?

“No. Stavo parlando del primo giallo di Pedro e ho detto che basta, avevano fatto cinque falli e avevamo avuto quattro gialli, solo questo”.

Manca un po’ Dzeko?

“Ha fatto un buon lavoro difensivo, un calciatore che è stato tanto tempo fermo è difficile che torni subito in forma. Nel secondo tempo abbiamo meritato il gol”.