Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla zona che non si fa gialla

Catarella a Montalbano: “Volia macari qualichi vulta iri a Monteluse. A mia nun mi manche uni pirsone: mi manche rispirari”.

“Dutturi, dutturi, ma pari che staviana calanna i cuntagia”.

Muntilbano: “La curvia paria si fletta”.

Catarella: “Ma non si con tante fletta”.

M: “Accussi paria”.

C: “Allura quanna ci faciana gialla?”.

M: “Pari dal vinte di dicembira”.

C: “Ma non ci havivana da fari dumminica tridicia?”.

M: “Pari che nun ci stanna i tirmina ticniche”.

C: “E chi li dicida i tirmina?”.

M: “Li dicida il dicrita”.

C: “Ma chi lo dicrita”.

M: “Il guberna Cunta”.

C: “Ma a mia pari che il Guberna nun cunta chiù tanta… “.

M: “E allura havimma da haviri Spirantia”.

C: “Ma nuia la spirantia l’havimma macari finite”.

M: “Ma poia a tia chi ti nteresse haviri la zuna gialle in vice che aranciuna?”.

C: “Pirchia volia asciri fora da Vigate”.

M: “Ma a tia Vigate nun ti piacia?”.

C: “Sissi, che mi piacia ma volia macari qualichi vulta iri a Monteluse”.

M: “Ma chi ci stavia a Monteluse che havia da vidiri?”.

C: “Non è quistiona di vidiri qualichi uni o qualichi cusa”.

M: “E qualichi quistiona ie?”.

C: “A mia nun mi manche uni pirsone: mi manche rispirari”.

M: “Ma pirchia a Vigate nun rispire?”.

C: “Dutturi, pi rispirari havimma da camminari ed havimma gana di spatia”.

M: “Vira è Catarè: e commo quanna io addoppa mangiata da Enzu mi facia la passiata mari mari”.

C: “Pricisa è dutturi, ma nun ci volia sula il mari: ci vulia macari la muntagna”.

M: “Ci vuliana un sacca di cusa”.

C: “Humana sugno: havia gana de accapiri chella che mi stavia turna turna”.

M: “Ma tibi che havia Internetta nun ti abbaste?”.

C: “Dutturi, ma chella il uebba virtuala iè”.

M: “E virtuala nun è bona?”.

C: “Virtuala sicura bona est, ma chesta è cusa divirsa da virtuose”.

M: “Ma chesta è nun viri viri: mi firria la capa”.

C: “Facilia est: virtuosa è chella cusa che ci faci homina, virtuale, in vecia, est chella che ci mitta in cuntacta”.

M: “Ma all’homina nun sirvana i cuntacta?”.

C: “Macari chella sirvana: ma ci volia macari il sintiri”.

M: “Ma i cuntacta nun ci fanna sintiri?”.

C: “I cuntacta ci sirvana, ma il sintiri è n’ata cusa”.

M: “Ma a Vigate nun si sinta?”.

C: “Si sinta, dutturi: ma ci sirva altira ginta pi sapiri si sintimma bona o malamenta”.

M: “E vidimma di sintircia”.

C: “Ma sinza zona gialle nun ci putimma sintiri tota”.

M: “Allura havimma da spittari il gialla dell’avviniria?”.

C: “Sissi, ma chista nun si mittana d’accurda ncuppa il gialla”.

M: “Chilla è u sciriffa che nun lo volia”.

C: “Lo sciriffa volia sula il putiri”.

M. “E con il putiri nun si sintia?”.

C: “Con il putiri si stavia simpra risintita”.

M: “E che diffirintia faci?”.

C: “Quanna sintia pari simpra che è la primera vulta che lo facia”.

M: “E il risintiri?”.

C: “E’ quanna tibi nun havia capacitate di sintiri e quinni stavi risintita”.

M: (…)”.