De Zerbi: “Ho visto poca voglia di andare a vincere, non sono contento”

A Sky: “Se vogliamo rimanere nelle posizioni alte dobbiamo avere più convinzione e voglia. Con un uomo in meno dovevamo cercare la vittoria, invece nel secondo tempo ha meritato più la Roma”

Nel post partita di Roma-Sassuolo, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Sassuolo, De Zerbi.

Un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo è andata meglio la Roma.

“Non stiamo giocando bene. Non mi è piaciuto il secondo tempo per il gioco e per la poca voglia di andare a vincere la partita. Non sono contento. Pur apprezzando il punto contro la Roma, parlo della mancanza di voglia di andare a prendere i tre punti non allo sbaraglio, ma con più convinzione e voglia. Se vogliamo rimanere nelle posizioni alte dobbiamo trovare queste cose. Con un uomo in meno dovevamo cercare la vittoria. E invece nel secondo tempo hanno meritato più loro che noi. Bisogna prendersi la responsabilità di sbagliare. Per tanti giocatori, se non te la prendi non succede niente perché non hanno pressioni a parte me, ma se vogliono ambire con squadre di alto livello devono prendersele”.

Perché hai chiesto tanto sacrificio a Berardi?

“Perché nel secondo tempo abbiamo fatto confusione e neanche questo mi è piaciuto. In attacco non abbiamo brillato”.