de Magistris revoca la sua ordinanza (De Luca non l’ha avvertito che la Campania restava arancione)

Il sindaco ammette candidamente di averla preparata per il rientro della Campania nella zona gialla: “Abbiamo lavorato tutta la mattina. Una mancanza di rispetto verso noi sindaci”

Contrordine. Niente più strade chiuse in caso di assembramenti, in città. Il sindaco Luigi de Magistris fa dietrofront e ritira l’ordinanza che aveva emanato poche ore fa. Il motivo? Il provvedimento è stato superato dall’ordinanza di De Luca. Insomma, il sindaco non si aspettava che il governatore mantenesse la Campania arancione ed era corso ai ripari per il passaggio alla fascia gialla. Ma De Luca corre più veloce della luce…

La Repubblica riporta le parole del sindaco:

”Era stata emessa in vista del rientro della Campania da domani in zona gialla. Abbiamo lavorato tutta la mattina al provvedimento per aiutare la ripresa economica ed evitare il rischio di assembramenti, poi è arrivata l’ordinanza del presidente De Luca che ci mantiene in zona arancione. Tutto ciò denota mancanza di rispetto nei confronti di sindaci, prefetti e forze dell’ordine cui poi viene chiesto di controllare il territorio”.