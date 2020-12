Corsport: il Napoli si fa tentare da Junior Firpo

Gli azzurri non hanno intenzione di svenarsi, ma Giuntoli vuole capire quali sarebbero le pretese del Barcellona per cederlo

Sebbene in apparenza il Napoli abbia n affollamento di esterni bassi, considerando Di Lorenzo, Ghoulam, Malcuit, Jysaj e Mario Rui, è anche vero che con il mercato di gennaio la situazione potrebbe cambiare. Proprio per questo, secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero deciso di guardarsi intorno.

Al Barcellona c’è un “esubero” eccellente, Junior Firpo, che oramai osserva dalla panchina tutto quello che succede intorno a sé

È chiaro che il Napoli non vuole svenarsi, considerando quanto ha già investito in questa stagione, e preferisce stare alla finestra in attesa di capire quali siano le richieste del Barca per cederlo.