Corriere: contro il Covid manca ancora una terapia, gli studi bocciano tutte le cure

Idrossiclorochina, remdesivir, plasma: per la scienza non funzionano. Al momento, per trattare il virus, restano solo i farmaci cortisonici. Un po’ poco

Contro il Covid-19 ancora non c’è una terapia efficace, scrive il Corriere della Sera. Riprendendo i recenti studi che smontano ad una ad una le teorie sull’efficacia dei farmaci indicati finora nella terapia: idrossiclorochina, remdesivir, plasma. Per la scienza non funzionano.

Il New England Journal of Medicine ha demolito la cura con il plasma pubblicando i risultati di uno studio condotto in Argentina sull’utilizzo del plasma iperimmune in pazienti con polmonite severa da Covid-19.

“Nello studio non si è registrato nessun beneficio nella mortalità a 30 giorni e neanche nella necessità di dovere ricorrere alla terapia intensiva e alla ventilazione meccanica nei soggetti curati con il plasma. La terapia è stata ben tollerata senza particolari effetti collaterali nel gruppo di pazienti che l’ha ricevuta, ma sostanzialmente inefficace“.

L’utilità dell’idrossiclorochina è stata invece demolita da uno studio di ricercatori americani e canadesi

“in soggetti che avevano avuto un contatto stretto con qualcuno che era poi risultato essere positivo al virus e dopo quattro giorni hanno loro somministrato o l’idrossiclorochina per cinque giorni o il placebo. Nessuna riduzione del rischio di infezione si è registrata nel gruppo trattato con il farmaco antimalarico, mentre invece si sono avuti un certo numero di effetti collaterali sebbene non gravi“.

Restava il remdesivir, l’unico antivirale attualmente approvato per trattare il Covid. Ma anche il suo utilizzo è stato recentemente sconsigliato dall’Oms e l’Ema, l’organismo regolatorio europeo, sta valutando addirittura il suo ritiro dal commercio.

Insomma, conclude il quotidiano, al momento, per trattare il virus, restano solo i farmaci cortisonici. “Francamente un po’ poco”.