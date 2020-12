Cormezz: il Napoli punta a smontare l’accusa di slealtà sportiva con al documentazione dell’Asl

Il Napoli ha presentato venerdì scorso le 33 pagine del ricorso contro le due sentenze relative alla partita Juve-Napoli, che l’hanno penalizzata. Il Corriere del Mezzogiorno spiega che il presidente De Laurentiis ha puntato il tutto per tutto inserendo una nuova figura legale al fianco dell’avvocato Grassani per ottenere finalmente giustizia

Si punta all’annullamento di quanto emesso nei primi due gradi di giustizia, il Collegio di Garanzia potrebbe procedere in questo senso totalmente o in parte oppure rinviare di nuovo la questione alla Corte d’Appello Federale.

Il Collegio di Garanzia non interviene nel merito del dispositivo ma ne valuta la legittimità in punta di diritto, l’eventuale illogicità e contraddittorietà, verifica se sono state omesse prove rilevanti

Il Napoli punta al riconoscimento della causa di forza maggiore che ha impedito la partenza per Torino, ribalta l’accusa di slealtà sportiva con la documentazione dell’Asl competente che intimava al club di De Laurentiis di non predisporre la partenza per Torino per ragioni di salute pubblica.