Coboli Gigli: “Non vedo più lo stile Juve. Paratici e Nedved non sono adatti”

All’indomani della vittoria contro il Barcellona l’ex presidente della Juve, Cobolli Gigli,ha sottolineato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, che è una prestazione da non sottovalutare nell’ottica di un percorso di crescita

Sul caso Suarez invece e sulle responsabilità della Juve che stanno emergendo ha commentato

“Non so dove sia finito lo stile Juve. E non so neppure dove sia la furbizia: si fanno sentire da tutti in uno stadio vuoto. Una frittata che non dovevano combinare. Sono stato sempre critico nei confronti di Paratici. Nedved non adatto come vice-presidente. Se vogliamo parlare delle superficialità della vicenda di Perugia , parliamone e sono con la S maiuscola. Cuadrado , a metà settembre, ha fatto un esame di italiano e l’esito deve ancora arrivare: non capisco come sia arrivata l’immediata approvazione per l’esame di Suarez . Il presidente Agnelli sa quello che vuole e si vede che gli vanno bene questi dirigenti”.

Gigli ricorda la storia dei bianconeri

“La Juve vive una situazione opaca, poco trasparente. Paratici e Nedved dovrebbero leggere la storia della Juventus, dell’Avvocato Agnelli, di Boniperti. Questa Juventus si è impastoiata nei rapporti con gli ultras e nella superficialità dei suoi dirigenti. L’ufficio stampa invita i media a non contattarmi. Sono vissuto come un rompicoglioni. Quando è arrivato Ronaldo ero un po’ perplesso per i costi e speravo in una crescita dei ricavi che coprisse questa crescita dei costi. Se non vinci la Champions o i ricavi commerciali non arrivano, è ovvio che una società come la Juve perda 90-100 milioni. Per me non è famiglia Agnelli, è famiglia Elkann. L’uscita di Marotta dalla Juve mi sembra di capire che sia avvenuta per l’affare Ronaldo: Marotta non avrebbe urlato in quel modo in uno stadio, questo è sicuro”.