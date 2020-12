Caso Suarez-Juventus, una telecamera fissa sul Twitter di Ziliani

Un faro puntato sul Twitter di Paolo Ziliani, una telecamera che riprende senza sosta i suoi cinguettii relativi al caso Suarez. Il Napolista segue ogni battuta del giornalista del Fatto Quotidiano. Oggi la cronaca ci regala la notizia della sospensione dei vertici dell’Università di Perugia e l’indagine aperta sulla dirigenza della Juventus: gli esiti e il punteggio dell’esame del calciatore (un esame farsa) erano concordati con i vertici del club bianconero. Un caso succulento, che dà la stura ai tweet di Paolo Ziliani, che raccogliamo qui.

Il calcio italiano è quella cosa per cui danno partita persa a un club che obbedisce a una direttiva sanitaria e danno partita vinta a un club che non pare in grado di rispettare una sola legge, sportiva o statale non importa. #Suarez (Da https://t.co/Sd4jMERDo5 ) pic.twitter.com/WqDmXVOaa2

Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione in cui esiste il corrotto ma non il corruttore. Per fortuna, Guardia di Finanza e Procura di Perugia sembrano pensarla diversamente. Alla faccia dell’informazione. pic.twitter.com/ArcKlXAs55

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 4, 2020