Az-Napoli 1-1, pagelle / L’eroe Ospina allontana l’abisso. Cos’è davvero il Napoli di Gattuso?

Il cross perfetto di Mario Rui, Petagna il mangiagol, l’ingenuità di Bakayoko sul rigore. Mister Veleno farà altri cazziatoni?

Le pagelle di Az Alkmaar-Napoli 1-1, a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia.

OSPINA. Sotto la pioggia nella terra dei tulipani Ospinik è l’uomo della speranza, che allontana l’abisso in questa Coppa della noia, cara Ilaria. Impegnato da subito, a pochi secondi dal calcio d’inizio, si distende in due parate decisive. La prima è su Aboukhlal al 20’. Ma a contare è soprattutto la seconda, con l’assistenza di San Palo, quella sul rigore di Koopmeiners. C’è un divario enorme tra lui e i compagni stasera – 8

L’eroe della serata. Stupendo nell’attardarsi a posizionarsi per opporsi al rigore. Sublime il modo in cui ha cercato di insallanire l’olandese che già vedeva il suo marchio di fabbrica apposto sul gol che sarebbe stato della vittoria. La parata di Ospina è stato sicuramente il momento clou di una partita terribilmente monotona e sonnecchiosa ma, soprattutto, mi ha mostrato un David scaltro e cazzuto. Merita un grande voto – 8

DI LORENZO. Nell’incipit fa faville e serve a Ciro il Vecchio la pelota dello zero a uno. Il resto è da dimenticare: lascia autostrade a destra ai rossi nederlandesi – 5

Sembra che ormai tutte le squadre che affrontiamo sappiano che sul suo lato il Napoli è più debole. Dispiace, perché ci aveva abituati, fino a qualche partita fa, ad ottime prestazioni. Buono l’assist per Mertens, ma l’indiavolato Koopmeiners ne fa carne da macello – 5

MAKSIMOVIC. Nel complesso i due centrali possono anche raggiungere una stentata sufficienza, ma pesano le amnesie che portano l’Az molte volte al tiro ravvicinato, gol compreso – 5,5

Rattoppa in copertura, nulla più – 6

KOULIBALY. Vedi sopra – 5,5

Sbaglia qualcosa, ma tutto sommato rattoppa anche lui – 6

GHOULAM. Anche lui talvolta lascia scoperto il fianco sinistro. Perdipiù le sue discese non sono quasi mai brillanti – 5,5

Prestazione abbastanza scialba e costruisce poco – 5,5

MARIO RUI dal 65’. Azzecca un cross perfetto per El Comò – 6

Bellissimo l’assist per Petagna, sul quale, almeno qui, mi taccio (su Petagna, intendo) – 6

BAKAYOKO. Veemente Interceptor in parecchie occasioni ma non è sempre attento: sia nel contenimento, sia in fase offensiva. E poi provoca il penalty – 5,5

Contribuisce a dare ordine alla squadra, ma che ingenuità sul rigore! Ospina gli para il sedere e di questo dovrebbe ringraziarlo a vita – 5

FABIAN RUIZ. Lui tocca la palla, Ilaria, e noi ci tocchiamo la nervatura. Il solito tempo in più e tanta superficialità. Tra i peggiori – 5

Partecipa all’azione del gol di Mertens, ma soffre tutta la partita. Bruttino – 5

ELMAS dal 57’. Sembra una foglia nel vento, senza direzione. Si sbatte a vuoto – 5

Meglio di Fabian, ma alla sua voce il mio taccuino è desolatamente vuoto – 5

ZIELINSKI. Paga l’opacità dei due colleghi di centro. Però serve un assist magnifico a Mertens al 15’. Solo quella – 5,5

Peggio che con la Roma, merito anche del gioco intenso dell’Az – 5,5

PETAGNA dal 61’. El Comò si presenta con una giocata magnifica. Indi fa il mangiagol a sbafo: clamoroso come inzucca maldestramente quel traversone di Marittiello – 5

Un attaccante deve segnare, se riceve una palla favolosa e non riesce a farlo la bocciatura è consequenziale – 5

POLITANO. Si vede solo nell’azione del primo gol. Na-Politano deambula nell’anonimato più grigio – 5

Serata no, spesso costretto a ripiegare in una sorta di ritirata di fronte all’incapacità di incidere – 5

LOZANO dal 61’. Il Messicano dà finalmente l’agognata verticalità. Gli capita pure la palla decisiva, in corsa, ma il pipelet olandese sventa (con qualche sospetto) – 6

Più dinamico dei compagni, ma anche lui non combina granché – 5,5

MERTENS. La posizione più avanzata gli fa bene. Si vede eccome che si trova più a suo agio con il quattro tre tre. E segna – 6

Segna e questo gli frutta già un voto positivo. Nel complesso partecipa al gioco – 6

DEMME dal 65’. L’onesto operaio teutonico è concreto ed efficace – 6

Si sacrifica e soffre, che è già metà dell’opera – 6

INSIGNE. Non solo è musone, ma per vederlo giocare bene, Ilaria, comincio a pensare che debba avere una motivazione speciale (la nazionale, il fratello sannita, la morte di Dio). Stasera non doveva averne – 5

Non mi sembra abbia risposto allegramente all’invito a sorridere da parte di Gattuso – 5

GATTUSO. La temuta altalena psico-fisica si è puntualmente verificata. Eppure stasera si poteva portare a casa la qualificazione con una giornata d’anticipo. Bene il quattro tre tre senza Osimhen, ma il problema è sempre la testa dei suoi giocatori. Mister Veleno farà altri cazziatoni? – 5

È passato quasi un anno dal suo arrivo in panchina e il Napoli sembra ancora un neonato in cerca delle prime parole da rivolgere al mondo. Brilla ad intermittenza, come le lucine di Natale con tanti attimi di corto circuito. Cos’è davvero il Napoli?

ARBITRO BUQUET. Senza Var rischia errori clamorosi – 5

Ad un certo punto mi è venuto il dubbio che avessero introdotto il Var: Sky, durante la telecronaca, ha parlato di check in corso…