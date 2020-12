Anatomia di un fallimento, Marca distrugge la Juve di Pirlo: “La fine di un’era”

Il popolare giornale spagnolo analizza tutti i punti deboli della Juve: “Pirlo ha finito le scuse, e la Ronaldo-dipendenza è davvero preoccupante”

“La Juventus ha un grave problema”. In realtà ne ha più di uno, e Marca li analizza tutti. Il popolare giornale sportivo spagnolo esamina la grave crisi bianconera, e i risultati sono un disastro.

“Dopo nove anni da leader indiscussa del campionato italiano, alzando nove scudetti di fila, la ‘Vecchia Signora’ dà l’impressione di non poter vincere il decimo”. scrive.

“Comincia a risuonare forte il dubbio che Pirlo sulla panchina bianconera fosse o meno la scelta giusta, perché nonostante qualche risultato degno di nota (il Barcellona in Champions), il dilemma della Juventus nel campionato italiano è atroce“.

Di più: “Sono diversi i fattori che sembrano aver causato questo “incubo” in cui è immersa la Juve, che predicono la fine dell’era bianconera”.

E Marca scende nel particolare: gli insensati errori in attacco, tanto per cominciare. “Compiuti anche dai due top gunners della squadra italiana: Álvaro Morata e Cristiano Ronaldo”. E quelli in difesa: “guidata da personaggi prestigiosi come Bonucci e de Ligt, fa acqua ovunque. Nonostante abbiano subito solo 13 gol in 13 partite, gli errori sono stati enormi in alcune situazioni. Nell’ultima gara contro la Fiorentina, Bonucci è stato protagonista di due giocate lontane da un difensore della sua categoria”.

E poi c’è l’elefante nella stanza: Ronaldo.

“La Juventus non è più una squadra inarrestabile e ne è la prova la ‘Cristianodependencia’ che ogni giorno si percepisce con maggiore forza. Il portoghese è il capocannoniere della Serie A con 12 gol, ma se ‘Mister Champions’ non è in giornata, la Juve non è in grado di reagire. Durante la sua assenza i bianconeri hanno pareggiato contro rivali come Crotone, Hellas Verona e Benevento, quando sono riusciti a segnare un solo gol. La sola presenza del fuoriclasse portoghese, però, non serve a salvarli, come si è visto contro l’Atalanta – ha sbagliato un rigore – e questo martedì contro la Fiorentina. Se Cristiano non segna, la Juve è stanca“.

Il punto, per Marca, è Pirlo.

“I dubbi intorno alla figura del “Maestro” non sono diminuiti, sono aumentati. La grande attesa generata dalla sua nomina è svanita e le scuse non convincono. Dopo il pareggio contro il Benevento di fine novembre, il tecnico ha tirato una frecciata ai convocati: “Senza Ronaldo siamo in difficoltà. Ci sono pochi giocatori con personalità”. Tuttavia, ora che Ronaldo c’è, quel pretesto ha perso tutta la sua forza”.

Dybala dove è finito?

“I manifesti da ‘wanted’ a Torino sono più diffusi che nel selvaggio West. La figura di Dybala è andata completamente perduta, Pirlo non ha nei suoi piani la stella argentina”.