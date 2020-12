Abisso, ancora lui: l’incredibile doppio giallo in 14 minuti che ha abbattuto il Torino

Roma-Torino: Singo viene ammonito due volte nel primo quarto d’ora, il secondo giallo è inventato. Sui social scoppia la polemica. Vagnati: “senza parole”

Abisso. L’arbitro che tutti ricordano per un incredibile rigore concesso alla Fiorentina in un finale incandescente di Fiorentina-Inter, febbraio 2019. Per quella decisione assurda arrivata dopo ben 4 lunghissimi minuti di visioni alla Var, il giovane arbitro finì nella tempesta e fu fermato per un mese.

Ci risiamo. Solo che stavolta la vittima è meno importante: il Torino. In appena 14 minuti ha abbattuto la squadra di Giampaolo, ben prima che la Roma facesse il suo segnando tre gol. Due ammonizioni velocissime al giovane Singo, e Torino in dieci per 75 minuti.

Ma se sul primo giallo non c’è alcun dubbio, sul secondo la decisione di Abisso è totalmente sbagliata. Singo, peraltro in azione offensiva, va a contrastare Spinazzola, il quale cade per terra urlando. L’arbitro si fa condizionare ed estrae anche il secondo giallo, e poi il rosso. Ma non solo non è un fallo da ammonizione, non sembra nemmeno fallo: Singo prende la palla e solo poi c’è il contatto.

Come se non bastasse, alla fine del primo tempo Abisso fischia un rigore per la Roma, già in vantaggio. Dzeko vola in area viene sfiorato da Bremer. Il contatto tra il piede di Bremer e la gamba di Dzeko al microscopio c’è, appena dentro l’area di rigore. Ma visto il precedente anche questo episodio scatena le polemiche della panchina del Torino.

Nell’immediato, anche sui social, hanno protestato un po’ tutti. E #Abisso è diventato di tendenza.

Rom-Tor 2:0 Indecente la doppia ammonizione a Singo dopo 14’ per un normale fallo di gioco, vergognoso il rigore per un contatto inesistente Dzeko / Bremer. Abisso concede il rigore, il Var Di Bello non lo chiama alla on-field review. il calcio è finito.

Rispetto per il Toro 👊 pic.twitter.com/QDtHdgjGZi — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 17, 2020

Ancora #Abisso.

Dopo i misfatti di quel Fiorentina-Inter da ritiro del patentino, più che da “fermo” di un mese.

E ieri #Doveri.

E sempre incapacità, inettitudine, sudditanza (sic).

E il disamore della gente.

I talenti di #Nicchi e #Rizzoli.#RomaTorino — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 17, 2020

L’arbitro di #RomaTorino ha cacciato #Singo dopo un quarto d’ora con un secondo giallo francamente esagerato. Il #Torino è una squadra in estrema difficoltà, ma questo non significa che ci si possa accanire. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 17, 2020

“È una roba che lascia veramente senza parole – ha detto il ds granata Davide Vagnati – È un errore, mi dispiace. Andrebbe rivisto il regolamento. Il VAR interviene in caso di espulsione diretta e non per doppia ammonizione. Siamo penalizzati clamorosamente, ci stiamo lamentando perché c’è un errore chiaro, che ci lascia in dieci al tredicesimo, senza contare il fallo su Belotti prima del gol”.