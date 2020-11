Ziliani: «La Reggiana ha avuto lo 0-3 perché non aveva il divieto dell’Asl. E il Napoli che ce l’aveva?»

Su Twitter dopo la sentenza per Salernitana-Reggiana. «La Figc ci dia un motivo, purché non sia la paura della Juve»

Ecco su Twitter i commenti del giornalista Paolo Ziliani dopo la notizia dello 0-3 a tavolino inflitto alla Reggiana perché non ha disputato la gara contro la Salernitana, paragonandola

La #Reggiana ha avuto lo 0-3 perchè “l’ASL non ha mai in club modo vietato di effettuare la trasferta a Salerno”. Al #Napoli invece sì, sabato e poi domenica, ma l’obbediente Napoli ha avuto lo 0-3 e 1 punto di penalizzazione. Se non cancellano l’obbrobrio, qui viene giù il mondo

