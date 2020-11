Sport Insider: «Il braccio destro di Gravina fa la spola tra Coni e Tar per difendere il 3-0 a tavolino»

L’account Twitter molto informato sui sussurri dei palazzi dello sport. Scrive: «Ormai è una questione personale»

C’è un account Twitter che va seguito con attenzione. Si chiama “Sport Insider”. E, nomen omen, offre numerosi spunti, indiscrezioni dall’interno del mondo dello sport. È molto informato su quel che accade nei palazzi dello sport dove – come sappiamo bene – l’agonismo, la competizione e la sportività contano quanto il due di picche. Lo sport è politica, è potere.

Oggi l’account ha twittato anche sul caso Juventus-Napoli. E ha scritto che l’avvocato Viglione – adesso braccio destro di Gravina – si sta dando molto da fare per assicurare che anche Coni e Tar si schierino per la conferma del 3-0. Qualche settimana fa, Dagospia scrisse che è stato l’avvocato Viglione – ex fedelissimo di Sibilia – a far cambiare idea Gravina e a farlo allontanare da De Laurentiis.

Ingiustizia sportiva. Ormai è una questione personale: l’avvocato Viglione fa le vasche tra TAR e Coni per difendere il 3-0 a tavolino della Juve sul Napoli. Gravina osserva, De Laurentiis annota, Agnelli e Sibilia se la ridono.

