Sileri: “Serie A a rischio stop? Rispettiamo le regole e supereremo il momento”

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato a Tiki Taka – La Repubblica nel pallone.

“ Rischio stop per la Serie A ? Questo è il momento peggiore che stiamo vivendo , ma da qui in avanti con il rispetto delle regole e con questo monitoraggio stretto vivremo forse altri cinque-sei mesi di difficoltà ma andremo verso la fine del tunnel”.

Sui tifosi allo stadio:

“Quando avremo il vaccino la situazione tornerà progressivamente verso la normalità. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese e dobbiamo aspettare le certificazioni dell’ente regolatorio europeo per i vari vaccini. Una volta avuto l’ok inizierà la distribuzione. È chiaro che le prime dosi andranno riservate per i più fragili e per gli operatori del settore”.