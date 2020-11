Sette giocatori positivi al Rijeka: il club chiede il rinvio in campionato

Tra dieci giorni i croati giocheranno contro il Napoli in Europa League ma intanto continua nella squadra l’emergenza coronavirus

Con un comunicato ufficiale, il Rijeka ha fatto sapere che in rosa sono presenti sette positivi al coronavirus e che per questo motivo sarà chiesto il rinvio della prossima gara di campionato, in programma il 21 novembre. Il 26 invece i croati giocheranno col Napoli al San Paolo.

Con la presente s’informa il pubblico che dopo un nuovo giro di test svolti oggi, sette giocatori del Rijeka sono risultati positivi al coronavirus. Ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, non possiamo rivelare l’identità delle persone positive. In conformità al regolamento federale, il Rijeka ha chiesto il rinvio della prossima partita di campionato contro l’Istria in programma il 21 novembre. Il Rijeka collaborerà a stretto contatto con il servizio epidemiologico e, in base all’evoluzione della situazione, adotterà le misure necessarie per proteggere i giocatori, lo staff e i dipendenti del club.