Serie A, Champions ed EUL osserveranno un minuto di silenzio per ricordare Maradona

La stessa cosa avverrà nel week-end in Serie A come comunicato dal presidente Paolo Dal Pino.

“È una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale”

In Argentina invece il Governo ha ufficializzato l’istituzione di tre giorni di lutto Nazionale per commemorare ‘El Pibe de Oro’, una vera e propria leggenda che trascende i confini del calcio che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio e non solo