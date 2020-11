Repubblica: Rijeka-Napoli, Bakayoko cede il posto a Demme. Petagna titolare 

A gara in corso sarà concesso spazio anche a Zielinski (per Fabian) ed Elmas. In difesa rientra Maksimovic. Mario Rui titolare al posto di Hysaj

Contro il Rijeka, in Europa League, giovedì, Gattuso si affiderà al turnover. Lo scrive Repubblica Napoli.

In porta ci sarà Meret al posto di Ospina. In difesa torna Maksimovic e potrebbe fermarsi Hysaj, per lasciare spazio a Mario Rui titolare. In mediana, un turno di riposo a Bakayoko che ha giocato le ultime tre partite. Al suo posto Demme. Spazio, a gara in corso, anche a Zielinski ed Elmas, che devono recuperare la condizione dopo lo stop per il Covid.

“Zielinski può rappresentare il cambio di Fabiàn, Elmas ha la possibilità di essere schierato sulla fascia sinistra oppure come trequartista dietro la punta centrale che sarà Andrea Petagna”.

Osimhen squalificato, non sarà convocato per il match.