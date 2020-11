Repubblica: Napoli-Rijeka, Maksimovic, Lobotka, Elmas e Zielinski titolari

Il polacco sarà schierato in posizione avanzata, alle spalle di Petagna. A centrocampo confermato Bakayoko

Sarà turnover, per il Napoli, giovedì, contro il Rijeka, in Europa League. Con Osimhen out, Gattuso pensa alle alternative possibili. Repubblica Napoli scrive quale potrà essere la formazione scelta dal tecnico per l’appuntamento di coppa.

“Intanto in Europa League con il Rijeka ci sarà il solito turn over, con Maksimovic, Lobotka, Elmas e Zielinski pronti a partire tra i titolari. Il polacco dovrebbe essere utilizzato in posizione avanzata, alle spalle di Petagna. A centrocampo sarà invece confermato Bakayoko, squalificato in campionato e sicuro assente contro la Roma”.