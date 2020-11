Repubblica: la Campania diventa zona rossa

Quasi in contemporanea con il consueto discorso sui social del governatore della Regione De Luca, Repubblica pubblica gli ultimi aggiornamenti sulle fasce

In base al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute aumenta il numero delle regioni in zona rossa. Sono sette perché a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta stanno per aggiungersi, in base ai dati della settimana dal 2 all’8 novembre, Campania e Toscana.