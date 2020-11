Repubblica: contro De Laurentiis sono schierati le istituzioni del pallone e gli altri 19 club della Serie A

L’interesse generale è ora evitare un precedente, potenzialmente molto pericoloso per la tenuta del sistema e il prosieguo del campionato

Il Napoli è solo contro tutti, scrive oggi l’edizione Napoli di Repubblica, parlando della situazione del club sul caso della sfida contro la Juve

La battaglia sta diventando senza esclusione di colpi e il Napoli deve combatterla da solo contro tutti, con le istituzioni del pallone e pure gli altri 19 club della Serie A che hanno fatto quadrato a difesa del protocollo

Il presidente De Laurentiis è intenzionato ad andare fino in fondo per far valere le sue ragioni sulla questione, quindi si prepara a discutere il ricorso davanti al collegio di garanzia del Coni. Ma il Napoli non ha di fronte solo la giustizia sportiva

contro Adl sono schierati anche i suoi colleghi e i vertici della Lega Calcio: perché l’interesse generale è ora evitare un precedente, potenzialmente molto pericoloso per la tenuta del sistema.

Il caso di Juve-Napoli dunque potrebbe avere conseguenze sul proseguimento del campionato, perché nel caso in cui fosse concessa al Napoli di scendere in campo per disputare la partita, sarebbe un pericoloso precedente che ammetterebbe deroghe al Protocollo.