Napoli, la Uefa dà un turno di squalifica a Giuntoli per condotta antisportiva

I fatti si riferiscono all’incontro del 29 ottobre contro la Real Sociedad. Il direttore sportivo non sarà al San Paolo per la partita contro il Rijeka, giovedì 26 novembre

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato squalificato dalla Uefa per un turno di Europa League, per condotta antisportiva. I fatti si riferiscono all’incontro del 29 ottobre contro la Real Sociedad, vinta dalla squadra di Gattuso per 1-0. Lo rende noto l’Uefa.

Giuntoli, dunque, non sarà al San Paolo per la partita contro il Rijeka, valida per la quarta gara del girone di Europa League, in programma giovedì 26 novembre alle ore 21.