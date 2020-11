Maradona, operazione riuscita: “Diego sta bene, è sveglio”

Il portavoce rassicura sul buon esito dell’intervento. Il medico Luque: “Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione”.

Un sospiro di sollievo per Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro è stato sottoposto di urgenza ad un’operazione al cervello per rimuovere l’ematoma alla testa, causato, forse, da una caduta in casa. L’intervento è riuscito, senza complicazioni. Diego sta bene. Lo annuncia il portavoce del campione argentino, Sebastian Sanchi.

“L’intervento a Maradona è stato un successo. Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”.

Il medico personale del campione argentino, Leopoldo Luque, aggiunge:

“Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. L’intervento è stato eseguito da un team selezionato, composto da diversi rinomati neurochirurghi. E’ durato circa un’ora e venti minuti, l’ematoma subdurale cronico è stato rimosso con successo. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sveglio, sotto controllo. Va tutto bene. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione”.