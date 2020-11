L’agente di Insigne: “Lorenzo e Gattuso si vogliono bene, c’è un rapporto che va al di là del calcio”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è intervenuto a TeleCapri per parlare del suo assistito.

Su Mancini e Gattuso:

“Sicuramente i tecnici sono importanti per tutti i calciatori, la prima marcia la dà l’allenatore. Mancini e Gattuso hanno avuto meriti importanti nella crescita ulteriore di Insigne. Con Gattuso c’è un feeling straordinario, si vogliono bene, c’è un rapporto umano che va al di là del calcio. Lui, come Mancini, stima molto Lorenzo e ne riconoscono anche l’enorme professionalità. Insigne è un perfezionista assoluto, cura in modo maniacale ogni aspetto della sua vita da atleta, specie l’alimentazione, sulla quale ha una cura che infastidisce quasi anche me. Per esempio nel corso del primo lockdown, in cui non era possibile allenarsi in campo, è stato talmente attento che è arrivato in ritiro con un chilo in meno rispetto a come stava”.