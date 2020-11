La Stampa: “cento giorni di Pirlo e la Juventus è ancora un cantiere aperto”

La Stampa si dedica alla Juventus di Pirlo.

Pirlo avrà bruciato le tappe, ma adesso sta scontando l’inesperienza di un ruolo inedito dopo aver scoperto la fatica di dover rincorrere in un ambiente esigente e ben abituato a vincere. Le pressioni non mancano e il cordone di protezione è sempre più forte nella Juve, anche perché Agnelli ha puntato sulla restaurazione bianconera dopo l’esonero di Sarri ad agosto. Solo che a quasi 100 giorni dal suo primo giorno di lavoro alla Continassa, c’è ancora la sensazione di essere in un cantiere aperto. Non è solo questione di personalità, ma di equilibri tattici che non si trovano ancora.