La rivincita di Di Francesco: il Cagliari batte la Sampdoria 2-0

Joao Pedro come Gigi Riva a segno cinque volte nelle prime sette giornate di campionato. Il raddoppio è di Nandez. Samp per un tempo in dieci

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco vince contro la Sampdoria, nella gara d’apertura della 7^ giornata. Una piccola rivincita, per il tecnico dei rossoblù, che nelle precedenti due esperienze sulla panchina della Roma e quella dei blucerchiati era stato rilevato proprio da Claudio Ranieri.

I sardi approcciano bene alla gara fin dai primi minuti: al 6’ infatti Joao Pedro si avventa di testa sul suggerimento di Ounas, ma la palla colpisce la traversa. La partita della Samp si complica sul finire del primo tempo, quando Augello sbaglia il retropassaggio e stende Nandez che si stava involando verso la porta. L’arbitro lo ammonisce, ma richiamato al VAR non può far altro che espellere il difensore dei liguri.

La ripresa inizia come peggio non potrebbe, per la squadra di Ranieri. Tonelli infatti atterra Joao Pedro in area e dal dischetto il brasiliano non sbaglia. Con questo sono 5 gol nelle prime 7 giornate, qualcosa riuscito soltanto a Gigi Riva che oggi compie 76 anni. Al 69’ il raddoppio del Cagliari che chiude la partita: Simeone manda in profondità Nandez, che a tu per tu con Audero lo fredda sul primo palo. Nel finale Sottil segna, ma il VAR annulla per fuorigioco.