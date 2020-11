La pioggia non ferma la Lazio, che vince con merito 2-0 a Crotone

Immobile determinante nonostante il campo allagato, con un gol e un assist a Correa che raddoppia da subentrato. Inzaghi può già pensare al Brugge

Sono giorni difficili, per la Calabria, dal punto di vista meteorologico: negli ultimi giorni infatti si sono abbattuti violenti rovesci e anche Crotone non è stata risparmiata. Nonostante l’ottimo terreno dello Scida, l’arbitro Sacchi fa cominciare la partita nei tempi stabiliti quando il campo è ancora notevolmente allagato. Le occasioni non mancano, la Lazio passa addirittura in vantaggio con Immobile a metà prima tempo, ma per la prima mezzora il pallone non scorre.

Quando poi l’intensità della pioggia cala, il prato assorbe meglio e la squadra di Inzaghi impone il proprio predominio tecnico, che la superficie allagata aveva in qualche modo limitato. I biancocelesti non fanno fatica a gestire le offensive del Crotone, Simy e Messias non riescono ad incidere e alla prima occasione utile la Lazio raddoppia con Correa, servito da un Immobile rientrato in ottima forma.

Con mezzora davanti, Inzaghi fa ruotare gli effettivi in vista dell’impegno di Champions League. I cambi del Crotone non sortiscono effetti e alla fine i biancocelesti ottengono il massimo risultato con uno sforzo contenuto e possono già pensare alla partita col Brugge.