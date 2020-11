Crotone-Lazio è calcio-piscina, la Serie A gioca su un terreno fantozziano (VIDEO)

Dal Pino ha consentito di chiudere un accordo che altrimenti la Serie A si sarebbe sognata. E il terreno di gioco di Crotone sta lì a dimostrarlo. Gol di Immobile

Sono i due volti del calcio italiano. Da un lato, grazie esclusivamente alle capacità manageriali di Paolo Dal Pino, il calcio italiano scopre il mercato e lo conquista con un accordo decisamente vantaggioso: 1,7 miliardi di euro per l’ingresso dei fondi e la creazione di una media company che gestisca la Serie A. È stato un vero e proprio miracolo. Dal Pino ha dato al calcio italiano quel che il calcio italiano non avrebbe assolutamente meritato e infatti senza di lui mai sarebbe riuscito a conquistarsi, perduto com’è nelle liti da bottega dei suoi presidenti la maggioranza dei quali è incapace di vedere al di là del proprio naso.

Lo straordinario lavoro di Dal Pino è reso ancora più evidente dalle condizioni del terreno di gioco su cui si sta disputando Crotone-Lazio. Ci sono giustificazioni. Su Crotone si è abbattuto un nubifragio che sta provocando problemi piuttosto seri. Ma in Premier League, tanto per fare un esempio, non si vede praticamente mai una partita su un campo in cui il pallone viene fermato dalla pioggia e da pozzanghere. Un campo fantozziano. Accadeva negli anni Settanta, Ottanta. Qualche volta anche più recentemente, come ricorda la Lazio che serba un piacevolissimo ricordo di Perugia-Juventus.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, o artilheiro Ciro Immobile recebeu a bola na grande área para cabecear e fazer o primeiro da Lazio contra o Crotone! #Lazio #Crotone #SerieA #ItalianoNoBandSports pic.twitter.com/3sNvPOrze0 — BandSports (@bandsports) November 21, 2020

La Serie A è un’industria che è stata valutata 17 miliardi di euro. I fondi hanno versato il 10% per vendere il prodotto. Crotone-Lazio potrebbe essere configurata come pittoresca, per dirla alla Montesano. Un tuffo nel passato. Che almeno ci ha consentito di assistere al ritorno al gol di Immobile che è riemerso dal pantano tamponi e ha segnato un bellissimo gol in tuffo di testa.

Non per dire eh, ma se questo è l’effetto che gli ha fatto il #COVID19… Torna con il botto @ciroimmobile

Che assist di #Parolo

Difesa da rivedere del @FcCrotoneOff #CrotoneLazio #SerieATIM pic.twitter.com/mSbjNC8bp6 — Matteo Sorrentino (@MatteoSorrenti) November 21, 2020