Il piano del City per prendere Messi e “sfruttarlo” per dieci anni

Il gruppo ha messo a punto una strategia: portarlo in Inghilterra e poi fargli chiudere la carriera a New York, per poi trasformarlo in ambasciatore

Non solo prendere Messi. Ma prenderlo e farlo fruttare fino a consumarne l’appeal. Il Manchester City ha ideato una strategia decennale per massimizzare l’eventuale acquisto del giocatore più costoso del mondo.

Messi è stato ad un passo dalla squadra di Guardiola già quest’estate, quando solo la clausola l’ha indotto a non imbarcarsi in una lunga guerra giudiziaria per liberarsi del Barca. Ma il City – checché ne dica pubblicamente il tecnico spagnolo – non ha intenzione di perdere l’occasione, anche una stagione dopo.

Il Daily Mail scrive che il City Football Group (CFG) ha messo a punto una strategia per fa fruttare l’operazione a lungo termine.

Il primo passo è già stato fatto: rinnovo pluriennale del contratto di Pep Guardiola. Secondo il piano Messi anche terminata l’avventura in Premier resterebbe nell’orbita del gruppo magari chiudendo la carriera nel New York City o in un altro dei dieci club che il City possiede tra Cina, India, Giappone e Australia. E una volta appesi gli scarpini al chiodo il gruppo ha intenzione di promuovere Messi ad ambasciatore.

C’è la convinzione che i vantaggi di marketing dell’ingaggio di Messi lancerebbero definitivamente il City tra i super club mondiali, indipendentemente dalle vittorie sul campo. Un accordo con il sei volte Pallone d’Oro fino ai 40 anni costituirebbe un enorme impulso finanziario e creerebbe innumerevoli opportunità nei mercati esteri.