Hysaj ha la faccia spaurita ma corre tanto: è il nuovo intoccabile di Gattuso

Non sanno come chiamarlo, se con la u o con la i. Non ride mai, non sorride, così serio, sembra spaurito

Non sanno come chiamarlo… c’è chi lo chiama Hisay con la i, chi lo chiama Hiusay con la u. Ma con la dieresi… Insomma, nessuno sa come chiamarlo… Ma lui non se ne importa “Chiamatemi come volete, sembra dire, ma la fascia destra o sinistra è mia e guai a chi me la tocca”. Malcuit? Ghoulam? Chi li ha visti?

”Sì, è un buon terzino, (avrebbe detto mio fratello, grande tifoso del Napoli) di serie C”. Esagerato!! In serie A su quelle fasce ci sono stati Maldini, Nesta, Facchetti, Rocca, Cabrini, Francini….che c’entra Husay con costoro?

Nulla, proprio nulla… ma lui lo sa?

Certo, a vederlo fa un po’ tenerezza… non ride mai, non sorride, così serio… ora che ha tagliato i capelli sembra più spaurito, estraniato, della serie “Ma che ci faccio io in mezzo al campo, che ci faccio io qua?”

Ma corre, quanto corre sulle fasce e crossa… i suoi tiri non sono precisi ma che importa? Aspetta che succeda qualcosa, intanto torna indietro, non sa bene a chi dare la palla. Se la fa togliere… poi vede la Luce, in fondo al Tunnel: c’è Insigne, ci penserà lui…

Le pagelle non gli danno quasi mai la sufficienza, anzi lo “abboffano” di male parole ma lui è intoccabile (a proposito: ciao Sean) e domenica, dopo domenica o sabato o giovedì Gattuso (Gattuso, Gattuso!!!) ce lo ripropone, almeno per ora…

Scommettiamo che, per l’intero campionato, lo ritroviamo lì?