Gazzetta: «Siamo più forti si così, ripartiamo» il patto dell’Inter nello spogliatoio dopo il Real

Un confronto tra Conte e la squadra rivelato ieri da Lautaro «Ci siamo parlati in settimana», in cui la squadra ha espresso la voglia di cambiare

L’Inter è tornata a vincere ieri contro il Sassuolo, ma soprattuto a convincere giocando una gara con convinzione e furore come non aveva mai fatto in questa stagione. Ieri Lautaro aveva spiegato il motivo del cambiamento «Ci siamo parlati in settimana», ma la Gazzetta dello Sport racconta quello che c’è dietro a questa vittoria, il faccia a faccia tra Conte e i suoi ragazzi avvenuto nello spogliatoio di San Siro mercoledì subito dopo la sconfitta contro il Real. Di solito questi confronti avvengono il giorno dopo ad Appiano, ma quella di mercoledì era una sconfitta troppo cocente.

Non è stato un monologo del tecnico, ma hanno preso la parola in tanti giocatori dal capitano Samir Handanovic, che non hanno tirato fuori scuse o recriminazioni, ma consapevolezza del momento e voglia di cambiare pagina

«Non noi siamo quelli di stasera. Siamo più forti. È ora di rialzare la testa, non facciamoci trascinare a fondo dalla negatività». «È il momento di ripartire. Qui se ne esce in un solo modo, uniti. Aiutiamoci». «Che si passi o no il turno nel girone di Champions League, abbiamo davanti tutto un campionato da disputare. E dobbiamo dare qualsiasi cosa per vincere, a partire da sabato».