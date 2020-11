Gazzetta: Osimhen chiama il Napoli e rassicura tutti, niente frattura al polso

Il nigeriano si è messo in contatto con il club. Muove il polso senza problemi, ma ha un forte dolore alla spalla. L’amico Oma Akatugba parla di lussazione

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Victor Osimhen non sarebbe così grave come paventato dall’Ansa, che ha parlato di possiile frattura al polso.

“Non c’è frattura: il centravanti nigeriano si è messo in contatto con Napoli per rassicurare che muoveva il polso destro senza avvertire troppo dolore. Ha dolore alla spalla, ma anche in questo caso non pare nulla di grave”.

Dopo l’infortunio in campo, l’attaccante è stato portato in ospedale per i primi esami, poi è rientrato in albergo.

“Ora bisognerà valutare meglio le condizioni per capire se il ragazzo resterà in Africa per giocare in Sierra Leone la partita di martedì prossimo. Oppure il Napoli riuscirà a pressare per farlo rientrare prima in Italia”.

Anche il suo amico giornalista, Oma Akatugba, lancia messaggi di fiducia su Twitter. Si tratterebbe solo di una lussazione alla spalla, anche se dolorosa.

My contact in the @NGSuperEagles says @victorosimhen9 had a shoulder dislocation which was very painful but it is not as bad as envisaged. — Oma Akatugba (@omaakatugba) November 13, 2020