Gazzetta: Milik piace a Inter e Milan, ma costa troppo

Sulla Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa scrive di Khedira, Vecino, Shone e Milik, quattro calciatori finiti ai margini delle rispettive squadre ma che non si sono rassegnati e cercano una nuova collocazione sul mercato.

Il caso di Milik è “il più emblematico. E controverso”.

Dopo che è sfumato l’accordo con la Roma, il polacco è finito ad allenarsi da solo.

“Ora Arek è tornato con i suoi compagni, ma resta il nodo di gennaio. ADL chiede sempre 20 milioni e il giocatore vorrebbe 4 milioni di stipendio e una maglia in Champions League. Facile a dirsi… Milik aveva fatto la bocca alle lusinghe della Juve, ma senza Sarri il feeling con i bianconeri è scemato. In Italia, sulla carta, potrebbero aver bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche sia l’Inter che il Milan, ma le richieste economiche degli interessati raffreddano le curiosità di natura tecnica. Almeno in questa fase. Allo stesso modo non è mai decollato il dialogo di fine settembre con il Tottenham, né il polacco è parso interessato alle offerte arrivare dalla Russia o da campionati ancor più lontani. A quasi due mesi dalla riapertura delle liste la situazione appare statica: sono indispensabili dei cambi di strategia per uscire dal tunnel”.