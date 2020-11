Gazzetta: «La Procura Figc indaga sul Napoli per la settimana che ha preceduto la Juve»

La Gazzetta fa il punto sui quattro fascicoli aperti dalla Procura della Figc per la corretta applicazione dei protocolli.

La Lazio per via di comunicazioni non proprio tempestive con la Asl. La Juve per una bolla “scoppiata”, il 5 ottobre, quando un caso di positività all’interno del gruppo squadra imponeva a tutti la quarantena. E invece CR7 e altri 4 suoi compagni decidevano però di violarla e di partire per le rispettive nazionali. Stesso discorso, e fascicolo aperto, per la Fiorentina, con bolla violata da 5 nazionali la scorsa settimana. E poi c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli, per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita non giocata con la Juve.