Gattuso: «Deluso per come abbiamo approcciato la partita. Sembrava fossimo venuti a fare una gita»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky dopo la seconda vittoria in Europa League

«Le partite facili non esistono. Anche con il Real Sociedad abbiamo rischiato. Nei primi 35 minuti eravamo sorpresi, pensavamo di venire qui per fare una gita. Mi sono molto arrabbiato alla fine del primo tempo. nel secondo abbiamo fatto molto meglio, ma non ci to a questi errori di valutazione, non ce lo possiamo permettere»